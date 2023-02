SARA' AFFIDATO, GIOVEDI MATTINA, L'ESAME AUTOPTICO SUL CORPICINO DI MICHELANGELO MORTO PER UN ARRESTO CARDIOCIRCOLATORIO

Sarà l'esame autoptico che sarà conferito dal magistrato, giovedi 16 febbraio, all'anatomopatologo, a stabilire se il piccolo Michelangelo di 12 anni è morto in circostanze particolari o, come invece, hanno già accertato i sanitari del 118 intevenuti, ieri sera sul posto, ad Ancarano che la causa del decesso sia da attibuire ad un arresto cardiocircolatorio.

Sulla pagina facebook il Sindaco di Ancarano Angelo Panichi scrive: "Il dolore ascolta solo se stesso e non ha parole......ciao piccolo angelo". Anche il comune di Sant'Egidio si unisce al dolore. Sul caso, i carabinieri non hanno aperto alcuna inchiesta.

La mamma di Michelangelo è di origine russa, ex insegnante di nuovo ed interprete e vive con il compagno 58enne ad Ancarano: pittore. Vengono definite "persone tranquille" che sono ben inserite all'interno della comunità locale. La coppia ha altri due figli: uno di 36 anni ed una di 28 anni.