VIDEO-FOTO/ LO SCOPPIO DI CAPRAFICO - TRIGNANI E' MORTO URLANDO «SCAPPA SCAPPA» AL COLLEGA, SALVANDOGLI LA VITA

E' morto salvando il collega, il 63enne Dino Trignani, operaio della Di Blasio Fireworks di Caprafico, ucciso dall'esplosione nel campo vicino all'azienda (LEGGI QUI). L'uomo, che lavorava da due anni nell'azienda di fuochi d'artificio, avrebbe infatti urlato "scappa scappa" al giovane neocollega Liberato Di Gregorio, arrivato da pochi giorni alla Di Blasio. Accortosi dell'imminente esplosione che gli sarebbe costata la vita, Trignani avrebbe fatto di tutto per far allontanare il compagno di lavoro, e salvarlo. Il 43enne ha avuto la possibilità di risalire verso la Statale, urlando a sua volta al 63enne di allontanarsi il più possibile. Trignani, sarebbe andato in pensione tra un mese. Era un grande lavoratore, aveva iniziato a 14 anni e nella sua vita era stato anche alle dipendenze della Amadori, dove ancora lo ricordano con granfde stima. Tra i motivi dell'esplosione secondo gli inquirenti: il fatto che forse stessero ripulendo da residui di miscela o che si sia innescara qualche reazione chimica.

QUI IL VIDEO DEI SOCCORRITORI