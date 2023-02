TRAGEDIA DI CAPRAFICO, INDAGATO IL TITOLARE PER OMICIDIO COLPOSO

C'è il primo indagato per la tragedia di Caprafico costata la vita a Dino Trignani, il 62enne travolto e ucciso dall'esplosione del materiale pirico che stava manofrando in un'area di prova. La procura, nella persona del pm Laura Colica, ha emesso il primo avviso di garanzia notificato a Elio Di Blasio, il titolare della Di Blasio Firewarks di Caprafico. Le ipotesi di reato contestate, al momento, sono omicidio colposo (per la morte del suo dipendente) e lesioni gravissime (per le ferite al timpano riportate dal sopravvissuto, Liberato Di Gregorio, salvo grazie al collega Trignani come ha raccontato in eslusiva a Certastampa.it ieri sera (LEGGI QUI L'INTERVISTA AL SOPRAVVISSUTO). L'iscrizione nel registro degli indagati è un atto dovuto in presenza di atti irripetibili ed accertamenti tecnici in corso e non si esclude che il numero degli indagati possa aumentare La procura ha disposto anche l'esame autoptico ma non prima della prossima settimana: mercoledì 22 febbraio, alle 9.30, verrà conferito l'incarico all'anatomopatologo Giuseppe Sciarra e contestualmente al consulente balistico Davide Minervini (sue le consulenze nell'inchiesta per la tragica esplosione della fabbrica di fuochi d'artificio a Città Sant'Angelo qualche anno fa). Restano al vaglio degli inquirenti altre possibili ipotesi di reato connesse, ad esempio, al rinvenimento di oltre due quintali di materiale esplodente scaduto e che gli artificieri hanno prelevato da una piccola rimessa a pochi metri dal luogo della tragedia, alle spalle dell'abitazione del titolare (LEGGI QUI). Che la Di Blasio Firworks sia una ditta seria e molto scrupolosa in materia di sicurezza, è fatto noto e riconosciuto anche fuori i confini nazionalin visto il mercato conquistato all'estero in anni e anni di onorata attività.