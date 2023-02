TRAGEDIA DI CAPRAFICO / VENERDI' MATTINA I FUNERALI DI DINO TRIGNANI

Come previsto, dopo l'esame autoptico eseguito nel primo pomeriggio di oggi presso l'obitorio dell'Ospedale Mazzini di Teramo (LEGGI QUI ESITO AUTOPSIA) il pm Laura Colica ha concesso la restituzione della salma di Dino Trignani alle sorelle ed il nulla osta per i funerali che si svolgeranno a Castilenti, venerdì 24 febbraio alle ore 10 nella chiesa di Santa Vittoria. La salma dell'operaio 62enne ucciso dalla tremenda esplosione di una settimana fa mentre era al lavoro in un'area di prova a qualche centinaia di metri di distanza dalla ditta di fuoci d'artificio Di Blasio Fireworks, è stata ora ricomposta presso l'obitorio del Mazzini e venerdì mattina prendeva la via di Castilenti per l'estremo saluto.