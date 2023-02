ARRIVANO DUE ASCENSORI PER IL PARCO FLUVIALE DEL LUNGOFIUME







Al Parco Fluviale... con l'ascensore. Oltre ai 38 storages (di superficie pari a 17,87 mq ciascuno), oltre ad ulteriori 8 (di superficie pari a mq 38,63 ciascuno), da destinare a deposito merci per privati e operatori commerciali.in quello chge oggi è definito settore n. 13, così come raccontiamo nell'artticolo dedicato al nuovo McDonald's che aprirà a Teramo (LEGGILO QUI) , la Costruttori Teramani provvederà a realizzare a Piazzale San Francesco un ascensore per consentire l’accesso diretto alle aree verdi del Parco Fluviale. E anche al parcheggio “San Gabriele”, sarà reso utilizzabile uno dei due ascensori per chi vorrà raggungere il Parco Fluviale. Si tratta di una notizia sicuramente positiva, visto che i due ascensori faciliteranno l'accesso al Lungofiume. I costi di manutenzione dei due ascensori saranno a carico della Costruttori Teramani che sarà tenuta a realizzare, a San Francesco, " appositi passaggi riservati, avendo cura di evitare interferenze significative con i flussi prodotti dalla ordinaria utilizzazione del parcheggio e comunque situazioni di pericolo per la utenza, e provvederà ad allestire idonea segnaletica del percorso riservato, garantendo, infine, l’uso degli ascensori per l’accesso facilitato".