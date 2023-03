CONCORSO VIGILI URBANI, FISSATA LA PROVA-PRESELETTIVA...DOPO 7 RINVII

Habemus prova pre-selettiva. Finalmente si è sbloccato l'iter concorsuale che porterà all'individuazione dei due nuovi agenti di Polizia Municipale a Teramo. Dopo ben sette rinvii (LEGGI QUI IL NOSTRO ARTICOLO DEL 31 GENNAIO), è stata fissata la prova pre-selettiva per il concorso pubblico bandito un anno fa e che, per titoli ed esami, intende coprire "n.2 posti a tempo pieno ed indeterminato “AGENTE MUNICIPALE” - Categoria C, tabellare iniziale 1”. Con nota prot. n.15587 del 28/02/2023, il Segretario della Commissione giudicatrice del concorso ha comunicato che: “...la data individuata per l’espletamento della prova preselettiva è il 13 aprile 2023". Le modalità di svolgimento saranno oggetto di ulteriore comunicazione, fa sapere l'ente. I candidati al concorso per due posti da vigile urbano, in tutto, sono 138.