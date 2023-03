VIDEO / FRACASSA CONTROREPLICA SUI PARCHEGGI: «FILIPPONI DOVREBBE STUDIARE, PARLA SENZA CONOSCERE NEANCHE LA CONVENZIONE FIRMATA DAL COMUNE... »

Dopo la conferenza stampa del Comune e le dichiarazioni dell'assessore Filipponi (LEGGI QUI), arriva la replice del consigliere Franco Fracassa

“Ritengo che bisognerebbe imparare almeno a leggere, documentarsi seriamente, prima di immolarsi nell'ennesima figuraccia”. Il consigliere comunale di Futuro In, Franco Fracassa, rispedisce ogni accusa al mittente, ossia l'assessore al traffico Antonio Filipponi e sindaco Gianguido D'Alberto, reduci dalla conferenza stampa in cui hanno accusato lo stesso consigliere di malafede rispetto al caso-parcheggi blu a Piazza Verdi. “Se il buon giovane inesperto assessore Filipponi impiegasse il suo tempo a studiare, scoprirebbe che il Codice della Strada prevale su un qualsiasi altro atto, specie se si tira fuori un decreto ministeriale datato 2001 e riferito alla sosta ordinaria, ossia non a pagamento”. Incalza Fracassa: “Forse all'assessore sfugge che, la sua Amministrazione, ha sottoscritto un project da oltre 6 milioni di euro in otto anni e tra le carte allegate a quel project sono riportate le misure degli stalli blu in città (foto sotto). Come potete vedere, si parla di 2,50 metri. E lo dice anche il Codice della Strada, ribadisco. Di cosa sta parlando quindi Filipponi? Pensa forse che i teramani abbiano l'anello al naso o non sappiano leggere e comprendere da sè?”, chiosa Fracassa, annunciano un esposto “questo si, fondato” in procura.

ASCOLTA LA REPLICA DEL CONSIGLIERE FRACASSA