RINVIATI A GIUDIZIO GLI ESPONENTI DEL MOVIMENTO UMANI IN DIVENIRE

Rinviati a giudizio gli esponenti del Movimento Umani in divenire, che ha sede a Floriano di Campli. Il processo a carico di Pietro Tamburella L, accusato con un'altra rappresentante del movimento, di abusi sessuali, in seguito alla denuncia di alcuni fuoriusciti dal Movimento si aprirà il 18 maggio. Dieci sono le parti civili che si sono costituite in giudizio. Alla vicenda avevamo dedicato un nostro reportage, che potrete rivedere QUI