ESPLOSIONE IN UNA CUCINA DI CAMPAGNA: MUORE IL MARITO, GRAVE LA MOGLIE

Sono ancora tutte da chiarire, le cause dell'esplosione cha ha devastato un'abitazione, anzi: più precisamente la cucina di un capanno annesso ad un'abitazione nelle campagne tra Sardinara e Miano. Nell'abitazione, in quel momento, c'erano due persone, moglie e marito, entrambi investiti dall'esplosione, che avrebbe distrutto anche una parte del tetto del locale destinato alla cucina . La donna è in condizioni gravi, l'uomo sarebbe deceduto a causa delle ustioni. L'esplosione sarebbe avvenuta in una cucina, forse a causa di una bombola di gas. Sul posto i Vigili del Fuoco, il 118 e i Carabinieri.,

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

foto: archivio