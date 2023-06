ECCO CHI E' LA VITTIMA DELL'ESPLOSIONE DI SARDINARA

E' Piero Marino, 65 anni, dipendente di un'azienda di Poste Private, appena andato in pensione, nonché titolare di un'azienda agricola, la vittima dell'esplosione della bombola nel capanno di Sardinara, in contrada Colle San Pietro, non lontana dall'agriturismo Lidia. L'uomo era molto conosciuto nella zona e a Miano, dove per un periodo aveva gestito un bar in paese. La casa nella quale è avvenuta la tragedia era stata costruita dallo stesso Piero con i tre fratelli. Benvoluto da tutti, affabile e sempre ben disposto, Piero Marini era una persona squisita, come la moglie, Loredana Di Domenicantonio, titolare della parrucchieria "Loredana" in via Flajani a Teramo. La coppia ha una figlia, Sara.