CLAMOROSO / NEGATA PIAZZA MARTIRI ALLA NOTTE DEI SOGNATORI, TUTTO SI SPOSTA (FORSE) A GIULIANOVA

Clamoroso colpo di scena nella Notte dei sognatori. Proprio alla fine della conferenza stampa di annuncio dell'iniziativa, gli organizzatori, Berardo Di Battista e Francesco Marcellini, che avevno appena spiegato la serata di piazza Martiri, hanno ricevuto una notizia imprevista e hanno dovuto annunciare un cambio di location del tutto imprevedibile fino a pochi minuti prima, per l'impossibilità di svolgere la serata in piazza Martiri, poiché la commissione di pubblico spettacolo non ha rilasciato le previste autorizzazioni. Di fronte al divieto, l'assessore Filipponi, dal canto suo, ha cercato di rappresentare in commissione le esigenze degli organizzatori, cercando anche di sostenere l'iniziativa, ma la Commissione ha definitivamente ritenuto non idonea la documentazione presentata da Marcellini e Di Battista. Nei fatti, l'iter seguito per gli aperistreet, e ripetuto in questa occasione, non è applicabile ad un evento che prevede uno spettacolo come l'esibizione di Fargetta, per il problema di misurare le presenze. Il fatto che in piazza potessero confluire più di mille persone, ha cambiato le procedure autorizzative. Di Battista e Marcellini hanno trovato subito una soluzione: Giulianova. Appena contattato, infatti, il Sindaco Costantini ha dato subito l'assenso ad ospitare la serata in piazza del Mare. Si stanno definendo i i dettagli e verificando le autorizzazioni, poi sarà comunicato ufficialmente. Notevoli però i danni per le attività di piazza Martiri, i bar avevano centinaia di prenotazioni, ma adesso tutto è saltato.

