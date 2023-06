IL CASO / SCONTRO DI NUMERI SULLE PRESENZE TURISTICHE, NEL 2022 E' STATA TORTORETO LA REGINA, GIULIANOVA SUL PODIO MA COME TERZA...

La pubblicazione della tabella sulle presenze turistiche (leggi qui), con il relativo commento del Sindaco di Giulianova, che celebra la sua città come regina d'Abruzzo, ha scatenato subito reazioni a più livelli. Le associazioni di imprenditori del turismo, hanno subito contattato la nostra redazione, per spiegare che quelli pubblicati da Il Centro e commentati da Costantini, sono dati del 2019, mentre i Comuni hanno già diffuso altri dati, che darebbero in realtà risultati diversi. A Tortoreto, per esempio, le presenze dell'anno scorso sarebbero state 567mila, mentre ad Alba Adriatica (leggi qui) sarebbero state 527mila. E Giulianova? Secondo l'assessore Di Carlo (leggi qui) l'anno scorso sarebbero state 505mila, una dato importante ma inferiore a quello dichiarato da Tortoreto.Roseto, nel 2022 si sarebbe fermata a 405mila in flessione, mentre Martinsicuro si attesta sulle 303mila, mentre Pineto (leggi qui) non arriva a 300 mila