POSTE ITALIANE REPLICA A ROBIN HOOD: IL POSTAMAT E' REGOLARMENTE FUNZIONANTE

In riferimento all’articolo “La denuncia/Postamat di Montorio al Vomano in perenne malfunzionamento”(25/01), Poste Italianeprecisa chedalle verifiche effettuate risulta che lo sportello è regolarmente funzionante per i prelievi di denaro contante e per tutte le operazioni consentite e anche nell’ultimo periodo ha operato con continuità.Tuttavia, non trattandosi di un apparecchio di nuova generazione, è possibile che in taluni casi le tempistiche delle operazioni siano superiori a quelle normalmente attese.

Nello scusarsi con la clientela, si coglie l’occasione per informare come ogni anno Poste Italiane preveda un piano d’investimenti sostenibile finalizzato sia all’installazione ex novo di ATM Postamat sia alla sostituzione progressiva dei dispositivi di vecchia generazione.

Nello specifico, si comunica che Montorio al Vomano è già stato inserito negli interventi previsti con carattere di urgenza per l’anno in corso e l’attuale ATM sarà sostituito, intempi compatibili con i processi produttivi e in ordine ai diversi livelli di priorità, con un apparecchio ad alta tecnologia che ottimizzerà funzionalità, velocità delle operazioni e sicurezza.

Più in generale, può essere utile precisare come in Abruzzo gli ATM Postamat presenti sul territorio regionale siano attualmente 278, di cui54 in tutta la provincia di Teramo.

Pertanto, anche in questa particolare tipologia di servizio, Poste Italiane si conferma prima azienda del Paese per capillarità e presenza sul territorio, confermando inoltreun’alta attenzione, in particolare con il progetto Polis, alle realtà dei piccoli comuni dove spesso si trova a essere unico punto di riferimento per i cittadini.

QUI L'ARTICOLO DI DENUNCIA