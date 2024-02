VIDEO-FOTO/ IL CORPO DI DINO TARASCHI, MORTO PROBABILMENTE IL GIORNO DELLA SCOMPARSA, E' STATO TROVATO A COSTE SANT'AGOSTINO, DAI DRONI DEI VIGILI DEL FUOCO

Trovato senza vita Dino Taraschi. L’84enne scomparso da sei giorni e cercato ovunque, è stato trovato nella zona di Coste Sant'Agostino, in mezzo ai campi in via Evangelista, in un luogo difficile da raggiungere anche per i soccorritori che avevano battuto parte della zona nei giorni scorsi. A trovarlo morto, probabilmente dal giorno della scomparsa, da quel 30 gennaio pomeriggio quando è scomparso di casa, un drone utilizzato in questi sei giorni dai vigili del fuoco. Dino Taraschi si era allontanato da casa e non vi aveva fatto ritorno. I familiari avevano dato l 'allarme e subito si era messa in movimento la macchina delle ricerche, che per quasi una settimana ha battuto il terreno, anche con un elicottero, ma senza riuscire ad individuarlo. Verso le 14 di oggi, la scoperta del corpo sopra all'Università, non lontano dalla sua abitazione. Sul posto il medico legale e le forze dell'ordine. Oggi si era anche tenuta una riunione in Prefettura per fare il punto della situazione e decidere se impiegare o meno, come chiesto anche dall'associazione Penelope, i cani che cercano i cadaveri. Al vaglio anche le telecamere dei privati ma il lavoro determinante, purtroppo la notizia tragica che i familiari e i cittadini non volevano sentire è arrivata dal drone che ha individuato il corpo di Dino Taraschi in mezzo ai campi, sopra all'Università. La ricognizione cadaverica è stata affidata all'anatomopatologo Giuseppe Sciarra che probabilmente sarà anche incaricato dell'esame autoptico per capire l'orario e giorno del decesso comprese le cause della morte.



La Prefettura nel comunicare e confermare quanto già scritto da certastampa e cioè che "lo scomparso è stato ritrovato dai droni dei vigili del fuoco, proprio in seguito alla incessante attività di ricerca messa in campo attraverso mezzi e uomini, ringrazia le forze di polizia, vigili del fuoco, volontari e tutti coloro che hanno contribuito alla ricerca in queste giornate e si esprime massima vicinanza ai familiari".