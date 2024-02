VIDEO/ IL DOTTOR PINO SCIARRA: «DINO TARASCHI E' MORTO PROBABILMENTE PER ASSIDERAMENTO IL GIORNO STESSO DELLA SCOMPARSA»

E' morto probabilmente per assideramento, a causa delle basse temperature di quel 30 gennaio quando Dino Taraschi scomparve di casa in via Evangelista, in quel terreno di proprietà privata, dove i droni dei vigili del fuoco lo hanno avvistato oggi verso le 14 nascosto dalla fitta vegetazione. Lo ha detto l'anatomopatologo Giuseppe Sciarra dopo la ricognizione cadaverica sul posto. Sarà ora il magistrato di turno a decidere se sarà necessaria o meno l'autopsia.

Il caso è chiaro ed è chiuso. Taraschi non aveva sul corpo segni di morsi animali.