VENTI GIORNI DOPO IL MARITO MUORE GINEVRA, MOGLIE DEL PROFESSOR WALTER DI MATTIA

Ci sono amori che sono forti, più forti della sorte. Amori che legano due persone per sempre. Anche oltre i tempi degli umani. È morta Ginevra Capacchietti, moglie del professor Walter Di Mattia, solo 20 giorni dopo il marito. La loro, è stata una vita in parallelo: amanti dello sport, amanti della loro città, amanti della vita alla quale hanno affidato cinque splendidi figli: Luca, Anna Maria, Chiara, Sara e Gaetano, amanti soprattutto l’uno dell’altra, uniti indissolubilmente per tutta la vita e oltre. Ginevra aveva 83 anni, era stata un’ottima atleta e aveva a lungo insegnato educazione fisica nelle scuole. La salma è stata composta nella camera ardente Petrucci a Villa Pavone: i funerali si svolgeranno domani, martedì 13 febbraio alle 15, nel Santuario della Madonna delle Grazie. Dove aveva sposato Walter e dove, venti giorni fa, erano stati celebrati i suoi funerali.

