VIA BALZARINI / MARIA CECI: “D’ALBERTO IN CONTINUA CAMPAGNA ELETTORALE ATTACCA L’ATER, MENTRE NOI PENSIAMO A RISOLVERE IL PROBLEMA”

Nella costante ricerca di visibilità, amplificata dalle scadenze elettorali in arrivo, il Sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto, accompagnato dall'assessore senza delega all'Erp, continua ad offrire alla pubblica opinione ricostruzioni tendenziose della realtà, al solo scopo di denigrare l'Ater sui problemi di via Balzarini (LEGGI QUI)

Oggi, per l’ennesima volta, sceglie il tema delle bollette dell'energia elettrica non pagate dagli inquilini.

Voglio ricordare a me stessa, al solo scopo di ripristinare la verità dei fatti e in difesa dell'immagine dell'Ater, che l'azienda che mi onoro di presiedere, ha versato un congruo anticipo sulle fatture dell'Enel ed è in continuo e costante rapporto con i vertici dell'azienda elettrica, così come quelli della Protezione Civile, allo scopo di trovare ogni possibile soluzione. Mentre il Primo Cittadino del capoluogo di Provincia era occupato a scrivere ulteriori slogan elettorali, i vertici dell'Ater erano invece impegnati nella ricerca di risorse, per quanto non dovute, solo al fine di trovare una soluzione definitiva per risolvere l'insolvenza degli inquilini.

Sarebbe auspicabile che Il sindaco di Teramo, nei ritagli di tempo lontani dalla campagna elettorale, volesse cercare soluzioni di compartecipazione alla spesa, coinvolgendo magari la vera titolare della delega all'Erp, ovvero l'assessora al Sociale, e soprattutto sostituendo, le parole con i fatti.

Maria Ceci

presidente Ater Teramo