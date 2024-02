FOTO/ SIAMO STATI AL CANTIERE DI PIAZZA VERDI, I LAVORI NON SONO INIZIATI, QUANTO SI DOVRA' ATTENDERE ANCORA? E QUELLI IN VIA SANT'ANTONIO?

Una bella giornata di sole a Teramo. E allora dove vai? A passeggio per la tua città e dove ti fermi girando e rigirando? A piazza Verdi dove da settimane, dalla conferenza stampa del nostro Sindaco (era il pomeriggio del primo di febbraio) si attende l'avvio dello "storico" cantiere ma ad oggi a parte qualche camion e il nuovo ponteggio scaricato ieri non c'è ombra dell'avvio dello stesso, del resto si sa, ci vorranno almeno tre anni (se andrà tutto bene) per la realizzazione del progetto da 5 milioni di euro e la rinascita del nuovo mercato coperto. Siamo andati a vedere, su sollecitazione dei cittadini che vogliono sapere quando partiranno questi lavori, a che punto è il cantiere. Nel frattempo le attività che si trovano li intorno registrano già un calo degli introiti, da quando il mercato ortofrutticolo e i furgoni della porchetta sono stati spostati in piazza San Francesco. Un calo che per qualcuno ha già raggiunto il 50% e ci dicono: "non sappiamo se riusciremo ad aspettare i tre anni annunciati dall'amministrazione e a sopravvivere a tutto questo". E c'è chi ha scritto su un cartello del cantere: "quando cominciano questi lavori?". Neppure i posti auto sono stati ancora tolti come annunciato e la Easy Help continua ad incassare il pagamento della sosta come nulla fosse in piazza Verdi.

QUI LE FOTO:

Vanno a rilento anche i lavori ricominciati da poco agli scavi di via Sant'Antonio. La ditta Cioci ha ricominciato a singhiozzo e ci raccontono ci sono problemi con le fogne denunciato dal palazzo sopra e quindi si registra un giorno di lavoro e l'altro no. All'Ipogeo vi abbiamo già detto ieri con un articolo (LEGGI QUI) e alla villa il sottopasso che portava proprio verso l'ipogeo ha una luce che pensola non si sa da quando e che potrebbe cadere in testa ad un bambino visto che la scalinata è dentro alla villa. Il servizio manutenzione lo saprà?. Noi postiamo qui la foto, non si sa mai magari qualcuno del comune potrà andare a controllare nei prossimi giorni. Sempre e solo ...con calma!