ERA MORTA DA VENTI GIORNI LA 69ENNE EX INSEGNANTE DI VIA DE CESARIS

Era morta da più di due settimane, forse addirittura da una ventina di giorni, la 69enne Ersilia Maria Iezzi, trovata senza vita nel suo appartamento, in via De Cesaris alla Gammarana. A trovare il corpo della donna, insegnante in pensione, erano stati i Vigili del Fuoco, chiamati dalla Polizia Locale di Teramo che era stata interessata da alcuni vicini della donna, che avevano perso di vista da alcuni giorni. Una volta giunti sul posto, i vigili del fuoco hanno raggiunto con l'autoscala una finestra dell'appartamento del terzo piano della palazzina e, dopo aver rotto il vetro, sono entrati all'interno dell'abitazione. Il corpo della donna, privo di vita, è stato rinvenuto sul pavimento della sala. Appena verificato che l'ambiente fosse in sicurezza, i vigili del fuoco hanno consentito l'accesso nell'abitazione anche al personale del 118 di Teramo che non ha potuto far altro che accertare il decesso dell'anziana. Sul posto anche un equipaggio della Croce Rossa di Teramo e il medico legale, che ha appunto verificato come il corpo della donna presentasse i segni di un decesso risalente ad una ventina di giorni fa.

