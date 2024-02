MUORE SEI MESI DOPO IL FRATELLO MAESTRO DEL DDÙBBOTTE, GABRIELE DE RUVO: NON RISPONDEVA AL TELEFONO E I FAMILIARI HANNO CHIESTO AIUTO

Quello dell’insegnante in pensione, morta da venti giorni (LEGGI QUI) non è l’unica morte tragica che ha funestato la giornata. Si è spento all’improvviso, infatti, a 58 anni, Gabriele De Ruvo, fratello di Tonino, conosciutissimo maestro del ddubotte, scomparso a 63anni sei mesi fa, ad agosto. I familiari di De Ruvo, non riuscendo a mettersi in contatto con lui, hanno chiamato i soccorsi che, una volta entrati nell’appartamento, hanno trovato il corpo del 58enne a terra, senza vita, e non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Il magistrato di turno, dopo l'ispezione cadaverica che ha stabilito che la morte è stata provocata da un arresto cardiaco, ha firmato l'autorizzazione per la sepoltura.

Nella foto: Tonino De Ruvo, fratello di Gabriele morto sei mesi fa