FOTO-VIDEO/ TRAGEDIA ALL'AMADORI, I SINDACATI: «PIU' SICUREZZA MA ANCHE LA POLITICA HA LE SUE COLPE»

A qualche ora dall'incidente mortale nel quale ha perso la vita Gaetano Domenico Mastroieni, l'autotrasportatore forlivese ucciso nel piazzale dell'Amadori, schiacciato dal camion di un collega, che stava effettuando una manovra (LEGGI QUI LA NOTIZIA), i sindacati sono sul piede di guerra e questa mattina sono in azienda per incontrare i delegati e decidere se proclamare uno sciopero. Cristiana Bianucci della Cgil tuona contro la politica che non fa mai abbastanza per evitare queste morti e ricorda come in un'azienda dove lavorano duemila persone, gli incidenti siano frequenti.