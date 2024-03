SUI MURI DEL TERAMANO COMPAIONO MANIFESTI «BERGOGLIO NON E' IL PAPA»... E SI SCOPRE CHE LI HA AFFISSI UN EX CANDIDATO SINDACO



Come se non bastassero quelli dei candidati alle Regionali, sui muri del Teramano sono comparsi, nelle ultime ore, anche manifesti che annunciano una notizia clamorosa: «Bergoglio non è il Papa». Che sia una fake news, non c’è neanche bisogno di dirlo, ma la notizia si fa curiosa quando ci si interroga sul chi sia l’autore di quel manifesto. Con un’attenta “investigazione”, un nostro lettore è riuscito a risalire al sito valvibrata,it, e di qui al patron della pagina web, ovvero quel Fabrizio Filipponi che ebbe, 5 anni fa, il desiderio di tentare la sorte, candidandosi Sindaco a Sant’Egidio, per il Popolo della Famiglia. Raccolse 75 voti. Incuriosisce il fatto che, quattro anni fa, lo stesso Fabrizio Filipponi scelse di scrivere una lettera a certastampa (LEGGILA QUI) nella quale si interrogava su “misteriosi manifesti” papali. Il sospetto che anche quelli fossero i suoi, e che avesse deciso di autocelebrarsi, non è un sospetto. Invece, comincia ad esserlo quello che voglia ricandidarsi… a giugno si vota.