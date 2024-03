IL CASO / GLI "ANTI - PAPA" SCATENATI CI INONDANO DI MAIL: «LA VERITA' VI SCHIACCERA'»

Dal giorno della pubblicazione di QUESTO nostro articolo, continuiamo a ricevere mail di lettori che, presi dal sacro fuoco di una sorta di crociata antipapale, non hanno gradito il tono del nostro racconto. E ovviamente, con la certezza di essere depositari della verità, colgono l’occasione per darci qualche lezione di giornalismo.

Ne abbiamo scelte due, che vi offriamo esattamente come ci sono arrivate, errori compresi…

PRIMA MAIL

Buongiorno

Vi consiglio di leggere i libri, anziche fare i giornalisti da velina.

Di quelli ce ne sono a bizzeffe, e se tanto mi da tanto, la Verità schiacciarà chiunque non si pone dalla parte giusta.

La vostra redazione, con questo trafiletto indegno sull ex sindaco che fa valere il suo diritto civile di manifestare il suo pensiero sul VERO PAPA, si è comportata bovinamente.

Leggete l'inchiesta del dott. Andrea CIONCI e di altri uomini di buona volonta... Supportateli, non denigrateli.

Bergoglio non è papa. E gli italiani e Cristiani Veri, lo sentono e sanno.

A voi l'onere...

Saluti alla Redazione

Piero

RISPONDE CERTASTAMPA

Nell’attesa di essere schiacciati dalla verità, sorridiamo al suo riferimento al comportarsi bovinamente, trattandosi di richiamo ad un animale che tanta parte ebbe nella Notte Santa. L’altro, mi pare, era un asino… ma col suo scritto si completa il presepe

SECONDA MAIL

In riferimento al vostro articolo,

esprimo la mia indignazione.

Al solito certa stampa non indaga sui contenuti, non si preoccupa di fare una indagine seria. Se uno stimato cittadino mette in gioco la sua reputazione e il suo buon nome ci sarà un motivo! Andiamo a verificare... macchè, è più facile sparargli addosso adducendo argomenti ridicoli. Ma bravi! Continuate a nascondere la polvere sotto al tappeto, fino a quando ci riuscirete... Bergoglio non è il Papa, tutte le redazioni sanno ma fanno finta di niente. Ma la verità vi seppellirà! Fareste bene a stare dalla parte giusta quando questo accadrà.

Saluti

Maria Paola Lacchè

RISPONDE CERTASTAMPA

Lungo è il cammino, ma grande è la meta… vaderetro Satàn vaderetro Satàan (Brancaleone da Norcia)