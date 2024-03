INCIDENTE CON LA MOTO: MUORE A 25 ANNI

Muore in un gravissimo incidente stradale, in Contrada San Nicola di Bisenti. Aveva 25 anni il motociclista che ha perso la vita oggi, mentre faceva una gita domenicale con la sua moto, insieme ad altri motociclisti. Si chiamava Damiano Bufo, era residente in contrada San Giorgio a Castiglione Messer Raimondo. Sul posto, per i soccorsi, anche l’elicottero del 118 di Pescara.