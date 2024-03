UNA CATENA TESA TRA DUE ALBERI HA PROVOCATO LA CADUTA MORTALE DEL GIOVANE MOTOCICLISTA

Sarebbe stata una catena, tesa tra due alberi, a provocare la caduta di Damiano Bufo, mentre faceva motocross in campagna. Una catena, messa a delimitare non si sa bene cosa, ma sulla quale i Carabinieri stanno svolgendo tutti gli accertamenti del caso. Il giovane centauro, che era un appassionato di moto, era andato con la sua Honda 450 a fare motocross, nelle campagne di contrada San Nicola a Bisenti, con gli amici di Castiglione. Una bella domenica di divertimento, resa tragica proprio da quella catena, che il giovane Damiano non ha visto e che ha provocato la caduta, in seguito alla quale il ragazzo ha riportato traumi gravissimi. Inutili i soccorsi.

ECCO CHI ERA DAMIANO BUFO