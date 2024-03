SI IMPICCA IN CASA A 16 ANNI, IL CORPO SCOPERTO DAL FRATELLO MINORE

È una vera e propria tragedia, quella che in queste ore sta devastando una famiglia di Campo a Mare di Roseto. Il figlio sedicenne si è tolto la vita, impiccandosi in casa, nella sua cameretta con una cintura. A scoprire il corpo senza vita del ragazzo, sarebbe stato il fratello minore, stamattina mentre la morte risalirebbe a questa notte. Di più, per ora non si sa. Il ragazzo non sembrava avere alcun disagio, era un ragazzo normalissimo, viveva in una famiglia tranquilla, padre impiegato e madre casalinga. Sul caso sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri della locale stazione della Compagnia di Giulianova. Il ragazzo non ha lasciato alcun messaggio mentre il corpo è stato portato al Mazzini di Teramo a disposizione della magistratura.