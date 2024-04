DONNA TERAMANA TROVATA MORTA IN CASA

Una donna di 45 anni di origine russa è stata trovata cadavere nella sua abitazione a Colleparco, in via Melarangelo più o meno nello stesso orario nel quale ha perso la vita il ciclista a Castellalto. Sul posto ci sono le autorità per accertamenti. La donna sarebbe morta in casa della nonna con cui conviveva . Non avrebbe apparenti segni di violenza , il pm ha disposto l'ispezione cadaverica.

In aggiornamento