ERA CONOSCIUTISSIMA IN CITTÀ LA DONNA TROVATA SENZA VITA A COLLEPARCO

Era molto conosciuta in città, Snegianna Skvortsova, ma a Teramo tutti la chiamavano Gianna, la 45enne trovata senza vita nella casa della nonna, a Colleparco che l'ha trovata riversa sul divano stamattina. Solare, gentilissima, sempre ben disposta verso tutti, Gianna era stata sposata con l’assicuratore teramano Alfonso De Berardis, dirigente del Città di Teramo, col quale aveva avuto un figlio. Snegianna era sorella di Irina, attualmente impegnata nella gestione dei Carati di Bacco e che, proprio insieme a Snegianna, aveva gestito il bar New York. La causa della morte sarebbe un improvviso malore, forse un attacco di cuore, ma sarà l’ispezione cadaverica disposta dal magistrato e della quale è stato incaricato il dottor Sciarra, a chiarire i motivi di questo improvviso decesso, che ha creato grande commozione in città tra le tante persone che la conoscevano.



