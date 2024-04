OGGI I FUNERALI DI GIANNA A COLLEPARCO (ORE 15,30)

Si svolgeranno oggi alle 15.30 nella chiesa San Gabriele dell'Addolorata di Colleparco i funerali di Snezhana Skvortsova, la 45enne russa ma da anni residente a Teramo che domenica mattina è stata trovata senza vita nella sua abitazione di Colleparco. Ieri mattina, su disposizione del pm di turno Silvia Scamurra, è stata eseguita l'ispezione cadaverica che ha confermato nel malore la causa della morte, così come ipotizzato già in un primo momento. La notizia della scomparsa della donna si è subito diffusa in città dove la 45enne era conosciuta per aver gestito per molto tempo il bar New York di corso San Giorgio insieme ad alcuni familiari. «Una donna sempre cortese con tutti», hanno raccontato alcuni conoscenti di Colleparco, «sempre con il sorriso. Quando gestiva il bar aveva sempre una parola buona per tutti».