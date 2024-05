VIDEO/ E' IL COPILOTA DELL'ELICOTTERO DEL 118 LA VITTIMA DELL'INCIDENTE MORTALE ALL'AEROPORTO DI PRETURO. ANNULLATO L’AIR SHOW

E' il copilota dell'elicottero del 118, l'uomo ucciso dall'autocisterna in manovra all'aeroporto di Preturo. Si tratta quindi di un soccorritore: Paolo Dal Pozzo quarantunenne, impegnato oggi nell'assistenza alla manifestazione Air Show ed ora sospesa per questo incidente. L'uomo stava attraversando la pista, proprio per raggiungere il suo elicottero, quando è stato travolto dall'autocisterna in manovra. La manifestazione, nella quale oggi alle 12 era previsto il sorvolo di prova delle frecce tricolori, è stata sospesa e tutti gli spettatori sono stati allontanati.

Paolo Dal Pozzo sarebbe stato travolto da un’autocisterna in manovra, per operazioni di routine di rifornimento dei velivoli, sulla pista dell’aeroporto. Si trovava probabilmente in un angolo cieco dove la visibilità dagli specchietti è minima. La vittima dell’incidente all’aeroporto di Preturo era il copilota dell’elisoccorso del 118 dell’Aquila.

"Sono profondamente rammaricato e colpito da questa nuova tragedia che investe il servizio di elisoccorso della Asl dell'Aquila. Tutta la mia solidarietà alla società Avincis e soprattutto le mie condoglianze alla famiglia del co-pilota morto in questo modo così tragico". Lo dichiara il responsabile del servizio 118 della Asl 1 Avezzano Sulmona L'Aquila, Gino Bianchi. Avincis è la società affidataria del servizio elisoccorso in Abruzzo.

