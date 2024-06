ESPLOSIONE AL BUNGALOW, L'USTIONATO E' GRAVE: TRASFERITO ALL'OSPEDALE BUFALINI DI CESENA CON UN ELICOTTERO

Verrà trasferito in mattinata con un elicottero, all'ospedale Bufalini di Cesena, l'uomo rimasto gravemente ustionato in un bungalow del campeggio "Duca Amedeo" di Martinsicuro, si tratta di un dipendente della struttura che è rimasto gravemente ustionato al volto. Da una prima ricostruzione D.B., un 43enne del posto che è addetto come manutentore, sarebbe stato colpito da una fiammata una volta entrato nel bungalow dopo la segnalazione di una presunta fuga di gas da una bombola. Non si esclude che l'uomo sia entrato nel locale saturo di gas con una sigaretta accesa e che questo abbia provocato l'esplosione.

Ricoverato nel reparto di rianimazione, le ustioni sono risultate molto pericolose al volto, perché si teme per le vie aeree. La compromissione del volto sarebbe molto evidente secondo i sanitari del 118.

LEGGI ANCHE QUI