AVEVAMO CHIESTO DI TOGLIERE I RAMI POTATI... HANNO TOLTO TUTTO L'ALBERO

Appena due giorni fa, denunciavamo il fatto che (LEGGI QUI) era stato potato l'albero vicino alla pizzeria Chez Roberto e all'autolavaggio di piazza Garibaldi, ma i rami erano stati abbandonati. Auspicavamo anche che la TeAm intervenisse, o il Comune, o chiuqnue dovesse provvedere. Ci hanno presi in parola, anche troppo... visto che non solo sono stati portati via i rami, ma anche tutto l'albero, abbattuto perché malato e cavo all'interno.