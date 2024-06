PESCIOLILLO CI SMENTISCE "NOI NON CHIUDIAMO" MA VENDE CUCINA, TAVOLI, SEDIE E LICENZA... ANCHE A CHI VUOLE APRIRE UNA BRACERIA

Da un paio di giorni, gira su Facebook una "sponsorizzata", ovvero un'inserzione a pagamento, con la quale i titolari di Pesciolillo, il ristorante di Corso San Giorgio, cercano di smentire un nostro articolo (QUESTO). A parte il fatto che, se avessero voluto replicare o precisare, avrebbero potuto chiamarci, crediamo sia giusto chiarire giusto un paio di dettagli. Il primo è che se Pesciolillo chiude o non chiude, per noi poco cambia, sia come testata giornalistica, sia come cittadini teramani. Abbiamo provato due volte la cucina del locale, per quello che ci riguarda, per due volte ne siamo usciti delusi, tanto dai sapori quanto dal prezzo. Non se ne discute la qualità, ma il gusto. E i gusti so' gusti. La seconda questione è quella della "chiusura". A dire che il locale chiude, non siamo noi, ma l'agenzia Immobiliare "Percorso casa", che pubblica un annuncio (QUESTO) corredato di 16 foto, nel quale si legge:

«𝗥𝗜𝗦𝗧𝗢𝗥𝗔𝗡𝗧𝗘- 𝗕𝗔𝗥 in 𝗩𝗘𝗡𝗗𝗜𝗧𝗔 in 𝗖𝗢𝗥𝗦𝗢 𝗦𝗔𝗡 𝗚𝗜𝗢𝗥𝗚𝗜𝗢 a 𝗧𝗘𝗥𝗔𝗠𝗢

La nota attività ha sede in un ampio locale al piano terra di un prestigioso edificio del CENTRO STORICO di TERAMO con ESCLUSIVO GIARDINO ESTERNO arredato con piante di alto fusto, tavoli ed ombrelloni che rendono questo luogo suggestivo ed unico per pranzi e cene. Il locale commerciale sul corso principale della città, ospita complessivamente (interno ed esterno) oltre 150 COPERTI. Si compone di un ampio ingresso dove ci accoglie il BAR con bancone angolare di grandi dimensioni che introduce ad una spaziosa sala RISTORANTE interna con doppio servizio igienico per il pubblico. Il suggestivo spazio esterno del GIARDINO è raggiungibile sia dalla sala interna che dall'ingresso esterno del locale. L'area lavorazione alimenti è organizzata con una cucina - laboratorio collegata con apertura passavivande al bancone bar ed attrezzata con forni, piano cottura, frigo, piani di lavorazione in acciaio e zona lavaggio, A servizio dell'attività è disponibile un area deposito materie prime, un'ampia cella frigorifero positiva, uno spogliatoio, un locale wc riservato al personale, impianto di videosorveglianza. IL LOCALE può' ospitare svariate attività nell'ambito FOOD & DRINK quali BAR - ENOTECA - RISTORAZIONE CLASSICA - PUB - PIZZERIA - BRACERIA, ROSTICCERIA, ARROSTICINI - SUSHI - POKERIA. La cessione sarà comprensiva oltre all'avviamento commerciale, delle autorizzazioni amministrative, attrezzature, mobili, arredamenti ed ogni altro bene strumentale di proprietà dell'azienda. L'attività rappresenta un ottima soluzione per una o più famiglie o soci che intendano dedicarsi a questo tipo di attività. Situata in un quartiere centrale zona di passeggio, ricco di uffici pubblici e privati, scuole e attività commerciali di ogni genere, l'attività presenta ampi margini di crescita».

Ora, noi non sappiamo se nella lingua dei venditori di panini al pesce, lo scrivere che un'attività viene ceduta significa invece scrivere, come fanno nella sponsorizzata, che «Noi non chiudiamo». E ci piacerebbe anche capire quale sia il percorso logico che spinge a sostenere «Pesciolillo non lascia Teramo», mentre sull'annuncio si legge che il locale può ospitare: «bar, enoteca, ristorazione classica, pub, pizzeria, braceria, rosticceria, arrosticini, sushi e pokeria».

In conclusione, dunque, Pesciolillo non chiiude... ma vende anche a chi vorrebbe aprire una braceria o un'arrosticineria. Ma non chiude.

Per chi fosse interessato ad aprire una braceria nel ristorante di pesce che non chiude, il riferimento di Percorso Casa è V4061A.