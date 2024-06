TERAMO/ IL CENTRO STORICO PROTAGONISTA DI DUE RISSE STANOTTE: 20ENNE ACCOLTELLATO RICOVERATO IN OSPEDALE, ALTRI DUE FERITI

Un giovane ventenne teramano è stato accoltellato da un altro giovane, albanese, che poi si è dato alla fuga in centro storico e due ragazzi sono rimasti feriti in via Capuani. E' un regolamento di conti tra giovani stranieri per futili motivi, pare la stessa banda che da piazza Garibaldi ha deciso di trasferirsi in centro, lo hanno fatto qualche giorno fa in piazza Martiri e lo ha rifatto stanotte, dopo le 2 tra piazza Orsini e il Duomo. Il bilancio è di un ragazzo finito in ospedale per le lesioni riportate dopo una rissa con bottiglie e tavolini esterni di un locale che distribuisce cibo da asporto in centro.



Preoccupano le condizioni del ventenne A.S., che ha riportato tre profonde ferite. I carabinieri cercano l'aggressore non di uno ma di due ragazzi che hanno dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari del 118.



