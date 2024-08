I LETTORI CI SCRIVONO / «IN BICICLETTA SULLA TERAMO - MARE, SI PUO' FARE?»



Buongiorno, qualche minuto fa ho incontrato sulla superstrada, in uscita a San Nicolò, un ragazzo che viaggiava su una bicicletta elettrica. Mi risulta che per questo genere di due ruote, la superstrada sia vietata, ma evidentemente nessuno controlla. Mi è sembrato anche che si trattasse di un ragazzo straniero, e mi è venuto alla mente l'incidente del quale, qualche mese fa, rimase vittima un altro ragazzo straniero in bicicletta. Credo che si debbano aumentare i controlli.

