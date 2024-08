LA RISPOSTA AL LETTORE / “IN BICICLETTA IN QUEL TRATTO SI PUÒ”

In merito alla segnalazione di cui alla lettera del vostro lettore (LEGGILA QUI) segnalo che quel tratto non è superstrada. L'imbocco della superstrada è alla rotonda che porta anche al Centro commerciale. Infatti il cartello all'inizio della strada indicata nell'articolo annuncia l'ingresso della superstrada a 1500 metri. Ricordiamo che le biciclette sono veicoli e, come tali, possono circolare su strade statali, provinciali e comunali, ove non sia espressamente vietato (e questo non è il caso). Raccomandiamo, comunque, agli automobilisti, di non utilizzare il telefonino alla guida, anche per scattare foto, comportamento vietato dal codice della strada.

Raffaele Di Marcello

Consigliere nazionale FIAB - Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta