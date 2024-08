TROVATO MORTO IN GIARDINO, AVEVA 49 ANNI



Aveva 49 anni, l’uomo trovato senza vita nel giardino di casa sua, in via Austria a Roseto degli Abruzzi, nella zona residenziale della frazione di Sant’Anna, lontana dal mare, confinante con la zona industriale. L’allarme è stato lanciato alle 6,50, quando il corpo senza vita dell’uomo è stato scoperto da alcuni passanti, che hanno immediatamente chiamato i soccorsi, in un ultimo estremo tentativo di salvarlo, ma l’intervento del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso. Come sempre in casi del genere, sul posto è arrivata anche la pattuglia dei Carabinieri, per gli accertamenti del caso. Stando alle risultanze mediche, l'uomo sarebbe stato ucciso da un infarto, sembra infatti che soffrisse di cuore.



ECCO CHI ERA