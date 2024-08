INVESTIMENTO MORTALE DI GIUSEPPE MONTINI / NON SI TROVA IL PIRATA DELLA STRADA

Le ricerche sono andate avanti per tutta la notte, ma dell'auto pirata che ha ucciso Giuseppe Montini ancora non vi è traccia. I carabinieri sono alla ricerca di una Jaguar con targa tedesca che dopo aver investito ed ucciso il 60enne, ha proseguito la "corsa" indisturbata verso altre mète. Si stanno controllando le telecamere delle autostrade e delle statali, ma alle ore 7,40di stamattina non c'erano ancora novità in merito. Giuseppe Montini era molto conosciuto lungo la costa ed in particolare tra Giulianova e Mosciano per la sua attività di vivaista e gestore di un caliscendi sul molo giuliese che ospitava d'estate tanti amici.

