INVESTIMENTO MORTALE DI GIUSEPPE MONTINI / NON SOLO JAGUAR, C'E' CHI PARLA DI RANGE ROVER E PORSCHE... SI ATTENDONO LE IMMAGINI DELLE TELECAMERE



Si infittisce il mistero che avvolge la morte di Giuseppe Montini, il 60enne vivaista giuliese investito questa notte appena uscito dal bar “Giro di boa”, su lungomare Spalato, dove era andato a trovare la figlia, che lavora in quel locale. Se, infatti, le prime testimonianze avevano riferito di un suv Jaguar nero con targa tedesca, poi fuggita dopo l’investimento, adesso, con il prosieguo delle indagini, la situazione sembra complicarsi. Altre testimonianze, infatti, riferiscono di una Range Rover, altre di una Porsche Cayenne, comunque sempre suv di altissima fascia, ma non manca chi si dice sicuro che si trattasse di un’auto normale, una berlina. Insomma, tante testimonianze, ma nessuna che al momento sembra essere decisiva, anche se per gli inquirenti la Jaguar nera resta quella più probabile, ma, per questo saranno determinanti le immagini di tutte le telecamere dell’area, per incrociarle e cercare di scoprire chi abbia investito e ucciso Montini. L’indagine è per omocidio stradale e omissione di soccorso.



