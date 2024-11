FOTO/ E' ANCORA CHIUSA LA STATALE 16 PER I RILIEVI DELL'INCIDENTE MORTALE DEL 66ENNE (O 41ENNE?) DI TORTORETO O DELLE MARCHE?

E' ancora chiusa la statale 16 per i rilievi in corso da parte dei carabinieri di Alba Adriatica a seguito del decesso del 66enne di Tortoreto che con il suo scooter è finito sotto al camion della Poliservice guidato da P.P. che raccoglieva i rifiuti stamattina alle 6,30. L'incidente è avvenuto lungo la ss 16 all'altezza di via Del Concordato (10 metri a nord) quando uno scooter proveniente da sud non a visto il mezzo che girava a sinistra e si è infilato sotto al mezzo. E' stato particolarmente difficile risalire all'identità dell'uomo che per i carabinieri aveva 66 anni nato nelle Marche ma residente a Tortoreto e per i vigili del fuoco 41 anni ed era residente residente a San Ginesio in provincia di Macerata. In attesa dell'identità esatta, continuano le indagini dei militari.

