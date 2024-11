VIDEO / GATTI: «NESSUN EMENDAMENTO BOCCIATO SUL DELFICO, L'HA RITIRATO CAVALLARI... MA LA REGIONE FARA' LA SUA PARTE, INTANTO SAREBBE INTERESSANTE LEGGERE LA PERIZIA "PROBLEMATICA", PERCHE' ENTRO NATALE SI PRONUNCIA LA CASSAZIONE...». E SUL NUOVO OSPEDALE



«Non è vero che l’emendamento proposto da Cavallari è stato bocciato dalla Regione cattiva, che non pensa al Delfico… la verità è che è stato ritirato dallo stesso Cavallari, perché l’aveva impostato su un capitolo di bilancio vuoto… ». La sbugiardata alla narrazione dell’emendamento bocciato, arriva, ma senza polemica, da Paolo Gatti, che chiarisce con la verità supportata dai fatti, quello che è stato un dettaglio minore del Consiglio Regionale di ieri. Minore al punto che, adesso, l’assessore Santangelo lavorerà l’individuazione di forme di sostegno per il Delfico, e già da oggi è in pubblicazione un bando per le scuole, che potrà anche servire alla bisogna. E a proposito del Delfico, Gatti risponde indirettamente all’intervista rilasciata questa mattina a certastampa dal Presidente della Provincia D’Angelo, sia per quel che riguarda il dissequestro, visto che «Entro Natale la Cassazione si pronuncerà», sia per quel che riguarda la perizia: «Sarebbe interessante leggerla, per capire esattamente quali siano i problemi rilevati… se è pronta, perché non diffonderla?» Delfico a parte, Gatti sottolinea l’importanza del Consiglio di ieri, che ha approvato la nuova “legge madre” della Sanità e, a proposito del Nuovo Ospedale, annuncia: «Lo studio di fattibilità è ormai pronto, lo presenteremo ai primi di dicembre… avevamo detto fine novembre, faremo una settimana di ritardo, non mi sembra molto, in una città che su progetti e cantieri viaggia con ritardi di anni…».