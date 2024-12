FAMIGLIA VOLA CON L'AUTO IN UN DIRUPO, GRAVE BIMBO DI TRE ANNI

Stavano tornando a casa quando, forse a causa della pioggia, l'auto è finita in un dirupo. A bordo, una famiglia di quattro persone, con due bambini di tre e sei anni. Contusioni ed escoriazioni per tutti, tranne per il piccolo, che è stato trasportato al Mazzini in codice rosso e ricoverato in prognosi riservata. Sulla dinamica indaga la Polizia di Teramo