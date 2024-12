FAMIGLIA VOLATA CON L'AUTO NEL DIRUPO / STA MOLTO MEGLIO IL BIMBO DI TRE ANNI

Sta molto meglio il bimbo di tre anni, che viaggiava con la famiglia nell'auto uscita fuori strada, e finita in un dirupo a Poggio Cono (leggi QUI). Il bimbo, portato al MAzzini in codice rosso e ricoverato in prognosi riservata, è ora in osservazione pediatrica, perché i medici hanno accertato l'assenza di conseguenze. La madre, invece, ha riportato una frattura alla gamba, mentre il compagno, che era alla guida, solo escoriazioni.