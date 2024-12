ATTENZIONE / IMMAGINI FORTI - IL VIDEO DEL FRONTALE DI PIANO D’ACCIO

Sono state riprese da una telecamera dj sorveglianza, le immagini dell’incidente di oggi pomeriggio a Piano d’Accio, che ha visto scontrarsi frontalmente il furgone di un’impresa specializzata in impianti elettrici e il piccolo camion di un’impresa edile (QUI LA NOTIZIA) Pubblichiamo le immagini, nella certezza che - fortunatamente - nessuna delle persone coinvolte ha riportato ferite gravi, anzi: sia gli occupanti del piccolo camion, di 36 e 39 anni, sia il conducente del furgone, di 69, sono stati portati in ospedale solo per accertamenti, a causa del trauma toracico riportato nel frontale. Stanno tutti bene. Sono stati subito soccorsi dal personale della vicina officina Colucci, e poi da due ambulanze del 118. Sulle cause dell’incidente, che ha visto il furgone invadere la corsia opposta, sono in corso accertamenti da parte della polizia locale.

