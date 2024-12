VIDEO-FOTO/ LA PROVINCIA COSTUIRA' UN NUOVO POLO SCOLASTICO PER IL DELFICO AL PASCAL-FORTI, LO HA DECISO LA PROVINCIA CON L'UFFICIO SCOLASTICO: "NON CI SONO ALTRE ALTERNATIVE", INTANTO C'E' L'EMERGENZA CONVITTO

Riunione a sorpresa convocata dalla sera alla mattina, oggi in Provincia, per decidere e mettere un punto fermo su che cosa fare subito dopo le feste di Natale per ridare dignità ad un Delfico espropriato di locali e funzioni. Messe da parte l'area della D'Alessandro perchè ha un vincolo e quella dell'ex stadio perchè impegnata con un progetto, non rimane altro da fare che costruire un polo scolastico al Pascal-Forti. Il progetto, ha spiegato il presidente Camillo D'Angelo è pronto e lo ha fatto vedere, Prevede anche la costruzione di cinque classi didattiche esterne alla struttura, per i giorni caldi di lezione, da maggio. Momenti di tensione durante l'intervento di una mamma che ha il figlio al Convitto e che dal 6 gennaio non si sa dove andrà ma che alla fine D'Angelo, ha spiegato, tornerà sempre in hotel, al Gran Sasso, dove le stanze verranno prorogate fino a giugno e pagato con fondi del Convitto e della Provincia in quota parte (il costo e le spese si aggirano fino ad ora sui 400 mila euro, ha spiegato la dirigente Baldassarre). Altro momento di tensione è stata la perizia e la questione dissequestro sulle cui ipotesi si sono alzate le discussioni tra D'Angelo e gli architetti Lucchese e Esposito, questi vorrebbero che i lavori si facessero a step tenendo gli studenti dentro al Delfico. Ma tutto dipenderà dalla Cassazione e dal dissequestro che andrà in udienza il 20 dicembre. La Moschella invece ha invocato l'intervento del Prefetto per ordinare idea e lavori prossimi sulla questione "sequestro del Delfico".

Oggetto di altra discussione è stat poi la perizia famosa redatta e ricon segnata ad ottobre dai tecnici incaricati dalla Provincia e pubblicata da certastampa