TEAM / L'INSAZIABILE CAVALLARI OTTIENE UN POSTO IN CDA E LA PRESIDENZA DEL COLLEGIO DEI REVISORI



E' domani, il giorno in cui sarà ufficializzato il nuovo cda della Teramo Ambiente, del quale, come raccontiamo in un altro articolo (QUI), faranno parte Sergio Saccomandi presidente, Gianni Falconi coordinatore e Gilda Ruggieri, con quest'ultima che ricopriva il ruolo di componente nel collegio sindacale, e che in quota Cavallari entra adesso nella stanza dei bottoni della Teramo Ambiente. Una nomina, che non placa le richieste del neo consigliere regionale Giovanni Cavallari, che ha preteso anche la presidenza del collegio sindacale, sulla poltrona della quale andrà a sedersi Marco Stecher, mentre Giovanni Mattucci, che ha ricoperto quel ruolo negli ultimi anni e, prima ancora, era stato anche presidente della stessa TeAm, resterà come componente, in quota Di Dalmazio. A chiudere il collegio, Enrica Salvatore, già presidente della Fondazione Tercas, in quota PD.