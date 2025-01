VIDEO-FOTO/ TUTTO DECISO OGGI IN PROVINCIA: CONVITTO E LICEO AL FORTI-PASCAL

Come anticipato da certastampa qualche giorno fa (VEDI QUI) nel corso di un sopralluogo e confermato oggi durante una riunione conclusiva in Provincia, il popolo del Convitto-Delfico si trasferirà dal prossimo anno scolastico al Pascal-Forti. Ci sono i permessi e le aree dove accogliere gli studenti e stare bene anche lontano dal centro storico. Lo ha ribadito, oggi, il presidente della Provincia alle dirigenti e ai vari rappresentanti presenti. Il progetto che prevede la mensa e gli alloggi e qualche aula dove si sta realizzando il campo da basket e le aule diverse, almeno 18 nella parte a ridosso del Pascal con relativo parcheggio. Il progetto è stato illustrato anche al Cda del Delfico dal Presidente D'Angelo. Open day il 19 gennaio per il Convitto.