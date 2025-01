TROVATO CORPO CARBONIZZATO DI UNA GIOVANE DONNA. E' UN GIALLO

Trovato a Giulianova il corpo carbinizzato di una giovane donna. Il rinvenimento è avvenuto in campagna, nella strada comunale "Cavoni". E’ un giallo: la strada comunale Cavoni, si trova in una zona di campagna raggiungibile da contrada Salinello. La scoperta, avvenuta intorno alle 15, si deve ad un gruppo di cacciatori di passaggio. Il corpo, completamente carbonizzato, rende per ora impossibile l’identificazione, si pensa però che si tratti di una giovane donna, anche se l’età non è determinabile. Sul posto, per le indagini, i carabinieri del nucleo operativo del comando provinciale di Teramo, insieme ai militari della Compagnia di Giulianova. Presenti anche gli operatori del 118. Impossibile stabilire se si tratti di un incidente o di un femminicidio, non si esclude alcuna pista.



LEGGI QUI AGGIORNAMENTO