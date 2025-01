CADAVERE CARBONIZZATO / FORSE SI TRATTA DI UNA DONNA SCOMPARSA QUALCHE GIORNO FA. SI RAFFORZA LA TESI DEL FEMMINICIDIO?



Potrebbe già avere un nome la giovane donna trovata carbonizzata nelle campagne di Giulianova (QUI LA PRIMA NOTIZIA). Secondo gli inquirenti, infatti, potrebbe trattarsi di una giovane donna, giuliese, della quale era stata denunciata la scomparsa qualche giorno fa. Stando alle prime informazioni, si tratterebbe di una 47enne, F.P. le iniziali uscita di casa giovedì scorso e mai rientrata. I genitori hanno fatto subito denuncia ai carabinieri che avevano avviato le indagini. Oggi l'agghiacciante scoperta. Il ritrovamento è avvenuto in una zona in cui si scaricano abusivamente i rifiuti.

Sulle prime, però, si era pensato ad un allontanamento volontario, ma adesso, alla luce del ritrovamento del corpo, si fanno strada altre ipotesi. In particolare, quella del tentativo di occultare il cadavere dopo un femminicidio. Il corpo della donna presenta i segni dell’azione delle fiamme soprattutto in tutta la metà inferiore. Si attende l’arrivo sul posto, oltre che della scientifica, anche di eventuali conoscenti della donna scomparsa, anche se l’identificazione sarà molto difficile. Tutta via Cavoni è stata chiusa e non è possibile accedervi. Si stanno già visionando le telecamere poste su Giulianova, la strada della Madonna dello splendore. Se qualcuno è passato su questa zona sarà individuata diversa è la questione se i presunti aggressori o omicidi si siano serviti invece della zona che da Mosciano va verso il Salinello, qui non ci sarebbero telecamere.