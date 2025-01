FEMMINICIDIO/ E' FABIANA PICCIONI DI 47 ANNI LA DONNA PARZIALMENTE CARBONIZZATA RITROVATA NELLA CAMPAGNA GIULIESE: E' STATA RICONOSCIUTA DA UN TATUAGGIO

Abitava in via Galileo Galilei a Giulianova, Fabiana Piccioni 47 anni trovata morta semicarbonizzata nel pomeriggio di oggi. Fabiana ha frequentato l'istituto commercio e turismo "I. Poppa" per due anni per poi avviarsi verso il mondo del lavoro nel campo dell'estetica. Ha svolto molta esperienza anche nel campo del volontariato facendo anche una breve esperienza politica a Giulianova nella lista Idea con Tribuiani sindaco. La scomparsa è stata denunciata dai genitori, giovedi scorso ai carabinieri di Giulianova. I fatti al momento dicono che la donna è stata ritrovata nuda e parzialmente carbonizzata. Non si notano sul davanti segni evidenti di lesioni. Per ispezionare l'altra parte del corpo i militari stanndo aspettando il Pm e il medico legale. Fabiana è stata identificata da un tatuaggio grande come una moneta. Domani per parlare di questo caso sarà a Giulianova la troupe di canale 5 per la trasmissione "Pomeriggio Cinque". Non sarà l'unica tvnazionale ad arrivare a Giulianova nelle prossime ore.

